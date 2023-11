Un tanar in varsta de 22 de ani s-a intoxicat cu fum si a suferit un atac de panica miercuri dimineata in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de pe strada Salajului. Barbatul nu a avut nevoie sa fie dus la spital.Pompierii au intervenit in jurul orei 04:00 pentru localizarea si lichidarea incendiului de pe strada Salajului, care se manifesta intr-un apartament situat la mansarda.La fata locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, ... citeste toata stirea