Incendiu intr-un bloc din Cisnadie. 30 de locatari evacuati

Pompierii din cadrul ISU Sibiu au intervenit marti, in jurul orei 17:00, pentru stingerea unui incendiu in localitatea Cisnadie, pe strada Teilor,Incendiul a izbucnit intr-un apartament situat la etajul 4. La fata locului a intervenit si SVSU Cisnadie, un echipaj electrica si un echipaj E-on.La sosirea fortelor incendiul se manifesta generalizat in bucataria imobilului cu degajari mari de fum in intregul apartament. Din apartament au fost evacuati un barbat de 72 de ani, constient, cu ... citeste toata stirea