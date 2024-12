Incendiu la o casa din Valchid. Doua persoane au fost transportate la spital

Pompierii militari sibieni au fost solicitati stingerea unui incendiu in Valchid. Acesta se manifesta la o anexa si la o casa de locuit. Doua femei in varsta de 50 respectiv 29 de ani au suferit atacuri de panica si au fost transportate la spital."Pompierii militari sibieni au intervenit de urgenta in localitatea Valchid pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la o anexa si o casa de locuit. La fata locului au fost mobilizate doua autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o ... citește toată știrea