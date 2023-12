Va anuntam cu bucurie ca in data de 7 decembrie 2023 dam startul inscrierilor la tombola "Client Fidel Tursib".Perioada de inscriere: 7 decembrie - 18 decembrie 2023Cum va puteti inscrie?Acesati site-ul www.tursib.ro si completati formularul de inscriere in perioada 7 - 18 decembrie 2023.Cine sunt persoanele eligibile pentru inscriere?La aceasta campanie pot participa toti clientii Tursib care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:Au achizitionat ... citeste toata stirea