Incepe distribuirea tabletelor de iod. Cum si cui se administreaza pastilele ?

Tabletele de iod incep sa fie distribuite incepand de saptamana viitoare, cel mai probabil prin intermediul medicilor de familie. Acestea se administreaza persoanelor de pana in varsta de 40 de ani, pentru a nu fi afectate in cazul unui atac nuclear in Ucraina. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a facut un appel catre populatie sa nu ia tabletele in mod profilactic..Saptamana trecuta, intreaga cantitate a ajuns deja la Directia de Sanatate Publica Sibiu."Administrarea de comprimate sau ... citeste toata stirea