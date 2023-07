In aceasta saptamana, Sibiul vibreaza prin cantece si dansuri populare din 9 tari, la a 48-a editie a Festivalului International de Folclor "Cantecele Muntilor". Artisti din Mexic, Polonia, Serbia, Ucraina, Grecia, Cipru, Georgia, Republica Moldova si Romania performeaza pentru sibieni si turisti, in cadrul catorva zeci de evenimente organizate in 8 locatii: Piata Mare, pietonala Nicolae Balcescu, sediul Consiliului Judetean Sibiu, Muzeul ASTRA - la Targul de tara si in Amfiteatrul de pe Aleea ... citeste toata stirea