Incepe marea ecologizare in zona Avrig. Se mobilizeaza si pescarii

O ampla campanie de ecologizare este programata pentru inceputul lunii aprilie, in zona Avrig. Demersului i s-au alaturat si reprezentantii AJVPS Sibiu, care au lansat la randul lor un apel catre membrii Asociatiei, pentru a participa la curatenia de primavara."Sambata, 05 aprilie, incepand cu ora 08:00, va avea loc o noua actiune de ecologizare (cea de-a 8-a), in cadrul Campaniei "Impreuna facem Avrigul curat!".Vom actiona tintit, in zonele vulnerabile din Avrig si localitatile ... citește toată știrea