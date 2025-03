Incepe modernizarea Bazinului Olimpia. Investitia va fi de 7 milioane de euro.

"Ne-am tinut de cuvant! Am promis, in 2019, ca vom identifica sursa de finantare si vom aduce suma de bani necesara modernizarii si dotarii Bazinului Olimpia astfel incat acest obiectiv emblematic pentru Sibiu sa fie acreditat FINA (Federatia Internationala de Natatie). Impreuna cu Darius Mara, directorul Clubului Sportiv Municipal Sibiu, si ministrul Tineretului si Sportului de la acea vreme - Bogdan Matei, am vizitat, in 2019, bazinul din Parcul Sub Arini. Proiectul nostru se va materializa ... citește toată știrea