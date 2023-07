Muzeul ASTRA gazduieste cea de a XXVI-a editie a fazei nationale a Olimpiadei "Mestesuguri artistice traditionale", in perioada 20 - 23 iulie 2023. Evenimentul este organizat de Muzeul ASTRA in parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Sibiu. Editia din acest an reuneste 200 de participanti (elevi, profesori, promoteri culturali si artisti), din 28 de judete ale tarii, inclusiv Sibiu si Bucuresti, dar si din strainatate - Bulgaria, Moldova (trei grupuri din raioanele Rautel, Donduseni, ... citeste toata stirea