Incepe Salonul International de Arta Fotografica. Editie aniversara la 25 de ani

Cea de-a 25-a editie a Salonului International de Arta Fotografica de la Sibiu va aveal loc, in perioada 17-27 noiembrie 2024, la Cercul Militar. Evenimentul reuneste aproape 4000 de lucrari realizate de artisti din 45 de tari."Anul acesta, pe langa temele clasice "Open Monocrom" si "Open Color", salonul aduce doua sectiuni noi care exploreaza perspective inedite ale lumii contemporane: "Face & Body" si "World in Focus".Sectiunea "Face & Body" scoate in evidenta expresivitatea umana si ... citește toată știrea