Incepe scoala in Muzeul ASTRA. Prima "lectie": atelier de modelaje in lut

Muzeul ASTRA, a anuntat ca, de luni, va (re)lansa proiectul "Scoala in satul traditional", un program educational estival. Acesta va fi derulat in perioada 6 iunie - 30 septembrie 2022, zi de zi, intre orele 10:30 si 17:30, prin care copii, parintii si bunicii pot participa in ateliere educationale si demonstratii mestesugaresti sustinute aici de mesteri din toata tara.Astfel, In perioada 6-12 iunie - prima saptamana a programului - in zona Etno-Tehno Parc din Muzeul in Aer Liber din Dumbrava ... citeste toata stirea