Incepe sezonul de baie, la Ocna Sibiului. Ce temperatura are apa din lacuri

Vremea schimbatoare din ultimii ani, faptul ca avem parte de temperaturi de iarna si vara de la o zi la alta determina modifcari in programul obisnuit al zonelor de agrement. Daca in urma cu multi ani sezonul de baie in lacurile de la Ocna Sibiului incepea la 1 mai, vremea tot mai capricioasa a schimbat acest obicei. Totusi, in acest an vom putea face baie in Ocnita, Brancoveanu sau Lacul Minei inainte de inceputul lui iunie, mai exact in aceasta sambata, in 25 mai.Fenomenul de heliotermie ... citește toată știrea