Incepe Turul Ciclist al Sibiului. Vor fi inchideri in trafic

Turul Ciclist al Sibiului se desfasoara anul acesta in perioada 2-5 iulie si aliniaza la start 6 dintre cele 18 echipe de World Tour acreditate de Uniunea Ciclista Internationala (UCI). Cea de-a XII-a editie a competitiei consta in cinci etape, pe un traseu ce insumeaza aproximativ 500 km, in mai multe zone din judetul Sibiu. Pentru desfasurarea in bune conditii a evenimentului, au fost avizate urmatoarele restrictii privind circulatia si parcarea in municipiul Sibiu:Circulatia va fi inchisa ... citeste toata stirea