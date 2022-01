Incepe vaccinarea copiilor intre cinci si 11 ani. Parintii pot primi o zi libera de la stat

Copiii cu varste cuprinse intre cinci si 11 ani vor putea sa se vaccineze, incepand de miercuri, 26 ianuarie. Parintii care isi duc copiii la vaccinare vor beneficia de o zi libera platita, care nu va fi inclusa in durata concediului de odihna.Potrivit legii, copiii vor fi scutiti in ziua in care se vaccineaza. Totodata unul dintre parinti, care il va insoti pe copil la vaccinare, va beneficia de zi libera din partea angajatorului.Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, ... citeste toata stirea