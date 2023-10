Luna noiembrie debuteaza cu temperaturi ce se vor situa, in general, peste normalul perioadei. In saptamana 30 octombrie - 5 noiembrie vor fi zile in care temperaturile vor ajunge si la 24 de grade. Minimele din timpul noptii nu vor cobori sub 3 grade Celsius.Luni, vremea va fi mai calda decat normalul termic al perioadei si in general frumoasa. Cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari izolate in special in sudul regiunii, iar la munte cu intensificari temporare ... citeste toata stirea