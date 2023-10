Inceputul lunii octombrie aduce vreme buna in Sibiu, temperaturile ajungand, uneori, si la 25 de grade Celsius. Chiar daca toamna e anotimpul ploilor, meteorologii prognozeaza doar precipitatii izolate in prima saptamana a lui octombrie.Luni, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele innorari temporare, mai ales in timpul zilei. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari izolate in timpul zilei. Temperaturile maxime se vor incadra ... citeste toata stirea