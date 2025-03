Inceput de primavara cu vacante exotice. Sibienii au ales sa mearga "la caldura"

Primavara isi face usor simtita prezenta. Printre flori, cadouri si mici atentii, sibienii au ales sa isi creeze amintiri de neuitat si sa scape de astenia de primavara prin vacante in destinatii exotice.In loc sa opteze pentru city break-uri in tara, multi au preferat destinatii insorite precum Dubai, Thailanda si Egipt, acestea fiind cele mai solicitate sejururi din ultima perioada. Un astfel de pachet poate ajunge la 1.400 de euro pentru doi adulti, dar preturile cresc in functie de ... citește toată știrea