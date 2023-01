Incet, incet Piata Cibin se anima: legume si fructe la preturi avantajoase

Piata Cibin este una dintre cele mai cunoscute piete agroalimentare din Sibiu, locul perfect unde poti gasi produse bune si calitative la un pret avantajos. Dupa o perioada mai putin prolifica pe tarabele comerciantilor au inceput sa apara diverse produse precum ceapa verde, salata, ridichi, spanac, patrunjel verde, usturoi etc. In ciuda vremii capricioase vanzatorii nu au ezitat sa vina pregatiti cu tot felul de produse de la legume si fructe la branzeturi si lactate.Ce produse mai gasim in ... citeste toata stirea