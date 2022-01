Incidenta uriasa in Sibiu si Selimbar, peste 12 infectari la mia de locuitori

De la debutul pandemiei si pana in prezent au fost confirmate pozitiv in urma testarii SARS-CoV-2 un numar de 48.660 de sibieni. In ultimele 24 de ore au fost confirmate 359 de persoane, din care cinci sunt reinfectate.Pana luni, 24 ianuarie, au fost declarate vindecate 40.778 de persoane, iar 1.673 de persoane au decedat. In ultimele 24 de ore au fost raportate doua decese, la doua femei de 55, respectiv 88 de ani, ambele nevaccinate.Luni, la ora 08:00 erau spitalizate 151 de persoane, ... citeste toata stirea