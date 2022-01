Incredibil: in ianuarie mai si ninge si va fi frig. Asa zic meteorologii

Dupa ce am fentat Gerul Bobotezii, lucru care, alaturi de alte calduri de iarna, ne va garanta, pun pariu, o vara bizara, dupa ce saptamana trecuta am avut o vreme de iarna asa-si-asa. Iar dupa ce am avut o vreme de iarna asa, ca pentru sensibilosii cu "clima" peste tot, saptamana care incepe vom avea ceva iarna, totusi. Una blanda, daca ne uitam la temperaturi, dar tot iarna. Ba, culmea, va mai si ninge. Adica, incredibil, in ianuarie va fi frig...Luni, vremea va fi vantoasa. Cerul va fi ... citeste toata stirea