Infractorii "infratiti" cu padurea, amendati cu 700.000 de lei

Judetul Sibiu nu duce lipsa de paduri, iar unde sunt paduri, tentatia pentru lemn e mare. De aici, pana la furtul materialului lemnos nu e decat un pas.Pe parcursul anului trecut politistii sibieni, impreuna cu reprezentantii institutiilor cu atributii in domeniul forestier au efectuat mai multe controale, in urma carora au dat amenzi in valoare de 700.000 de lei si au confiscat material lemnos ce valoreaza 420.000 de lei. Acestea nu au fost singurele masuri luate importiva celor ce au ... citește toată știrea