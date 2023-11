Asociatia Internationala de Tineret Become alaturi de Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Sibiu asteapta pana in 30 noiembrie 2023, ora 24 inscrieri pentru domeniul tineret la sectiunea de proiecte de tineret si voluntariat din cadrul editiei din acest an a Galei Tineretului Sibian 2023, anunta Ioana Bodea, consilier tineret DJTS Sibiu.La fel ca in anii trecuti, in cadrul evenimentului vom premia organizatiile si persoanele active in domeniile voluntariat si tineret in anul 2023, in ... citeste toata stirea