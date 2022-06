Inscrieri pentru un atelier coordonat de artisti din Portugalia

Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu anunta lansarea unei selectii pentru participarea la un atelier coordonat de sase artisti din Portugalia in perioada 16 - 20 iunie. Atelierul este destinat femeilor cu varsta de peste 18 ani, cu sau fara experienta in teatru sau artele spectacolului. Evenimentul este o pregatire pentru spectacolul SET THE TABLE, care este creat in cadrul unui proiect european la care TNRS este partener, Be SpectACTive!, cofinantat de Uniunea Europeana - Programul Europa ... citeste toata stirea