Inspector de politie din Sibiu, acuzat ca nu a declarat veniturile din jocuri de noroc

Un inspector de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Sibiu este acuzat de Agentia Nationala de Integritate de fals in declaratii, pentru ca nu a trecut in declaratia de avere veniturile obtinute din jocuri de noroc. Este vorba de peste 40.000 de lei. ANI a sesizat procurorii in legatura cu acest caz."Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la existenta indiciilor referitoare la savarsirea de catre ... citeste toata stirea