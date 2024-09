Inspectorii ITM au vrut sa vada care sunt "apele" in domeniul ... apelor

In luna septembrie, angajatorii din domeniul captarea, tratarea si distributia apei, respectiv colectarea si epurarea apelor uzate au fost in atentia inspectorilor ITM.Campania nationala a urmarit daca angajatorii respecta legile privind contractele individuale de munca, securitatea si protectia sanatatii angajatilor si totodata daca acestia cunosc riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala.Actiunea de control efectuata de I.T.M. Sibiu s-a desfasurat in perioada 17 - 20 septembrie, ... citește toată știrea