Inspectorii ITM Sibiu, in control la benzinarii. 3 amenzi si 42 de avertismente

Toamna a inceput cu controale la benzinarii, inspectorii ITM desfasurand campania de verificare a angajatorilor din domeniul depozitarii si comercializarii carburantilor auto.In perioada 02 - 04 septembrie, in cadrul campaniei de control, inspectorii au verificat cum sunt respectate legile in domeniul relatiilor de munca si a ale securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor.Au fost verificati 18 angajatori, in urma controalelor fiind aplicate amenzi in valoare totala de 9.000 de lei, au ... citește toată știrea