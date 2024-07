Intalnire cu Einar si Jamex De la Torre la Biblioteca ASTRA

Biblioteca Judeteana ASTRA Sibiu, American Corner Sibiu si Ambasada SUA in Romania invita publicul pasionat de arta contemporana la intalnirea cu artistii vizuali Einar si Jamex De la Torre. Evenimentul va avea loc miercuri, 17 iulie, la ora 16:30, in spatiul American Corner Sibiu, situat la etajul 5 al bibliotecii. Cu acest prilej, vor fi discutate subiecte de interes referitoare la noile tendinte in arta contemporana, conectarea si integrarea artei in spatiile publice alternative sau ... citește toată știrea