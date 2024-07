Intalnire cu liliecii, sambata seara. Unde, ne spune Programul Anii Drumetiei

Liliecii sunt unele dintre mamiferele zburatoare care "inspira" teama. Pentru a scapa de aceasta frica, Programul Anii Drumetiei organizeaza, in acest sfarsit de saptamana, un tur nocturn cu si despre lilieci, la Medias.La nivel global, se estimeaza ca exista in jur de 1.300 de specii de liliac, 32 dintre acestea fiind identificate in Romania."Sambata, 6 iunie, se anunta o zi extrem de interesanta pentru cei care doresc sa afle mai multe despre mediul inconjurator, iar "Anii Drumetiei" ... citește toată știrea