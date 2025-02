Intalnire cu pasarile de apa de pe raul Olt, in drumetia de duminica

Duminica, 9 februarie, sibienii, de la mic la mare sunt invitati sa observe si sa cunoasca pasarile de apa care ierneaza la noi in tara, pe raul Olt.Programul Anii Drumetiei organizeaza o iesire in aria protejata dedicata protejarii acestor pasari, situl Natura 2000 Avrig - Scorei - Fagaras. Este un traseu foarte usor, pe o distanta de 4-6 km, care se poate parcurge in aproximativ 3 - 4 ore."Dragi drumeti, drumetia de nivel foarte usor, de-a lungul raului Olt pentru observarea pasarilor de ... citește toată știrea