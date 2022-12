Intalnirea Cetelor de Juni la Saliste in a patra zi de Craciun

Primaria orasului Saliste si Consiliul Local al orasului Saliste organizeaza Intalnirea Cetelor de Juni din Marginimea Sibiului, in a patra zi de Craciun, 28 decembrie 2022, incepand cu orele 12.00, in Piata Junilor din Saliste."De la Boita pan' la Jina, din Saliste-n Vaideeni/Marginenii sunt tot una-n port, cant si obicei"!In 28 decembrie a devenit o traditie sa aiba loc la Saliste "Intalnirea Cetelor de Juni din Marginimea Sibiului". Juni si junese din Marginime si de peste munti, ... citeste toata stirea