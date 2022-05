"Intalnirea sasilor din Piata Huet", intre 20 si 22 mai la Sibiu

An de an, pentru tot mai multe comune din Transilvania locuite odinioara de sasi, vara reprezinta timpul intalnirilor pe plaiurile natale ale celor plecati din tara cu cei care traiesc aici. Dupa 1990, cei care au emigrat au venit in numar tot mai mare sa-si petreaca concediul de vara in satul lor de origine. In timpul acestor sederi s-a nascut ideea de a organiza intalniri periodice in Romania. Intre timp ele s-au incetatenit in multe localitati, nu numai din Transilvania, avand nu doar un ... citeste toata stirea