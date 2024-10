Intalniri cu scriitori pentru copii, la Teatrul "Gong"

Universitatea "Lucian Blaga", in colaborare cu Teatrul "Gong" prezinta "Z9Educational", un proiect dedicat promovarii literaturii contemporane in randul tinerilor.In perioada 18 - 29 octombrie, elevii de gimnaziu din Sibiu, care vor sa paticipe la aceste discutii se vor intalni cu scriitorii Lavinia Braniste, Alex Moldovan si Adina Popescu intr-un dialog despre imaginarul fabulos al cartilor cu povesti. Fiecare intalnire va fi axata pe subiecte variate precum rolul povestilor in dezvoltarea ... citește toată știrea