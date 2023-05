Luna mai, luna de constientizare a efectelor fumatului asupra sanatatii plamanilor, campanie derulata de Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu, isi propune sa vina in sprijinul populatiei cu mesaje de constientizare a efectelor pe care consumul de tutun le are pentru sanatate. In acest sens, medicii pneumologi din cadrul unitatii sanitare specializate in tratarea bolilor pulmonare raspund la diverse intrebari pe tema fumatului si a consecintelor dezastruoase pe termen lung pe care le produce ... citeste toata stirea