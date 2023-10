Daca e inceput de octombrie, e cutremur pe piata chiriilor din Sibiu. Studentii veniti la inceput de an universitar, care nu doresc sau nu au obtinut un loc in camin, sunt in febra cautarilor unei locuinte de inchiriat. O data cu cresterea cererii, cum e si normal, oferta se modifica, garsonierele si apartamentele de inchiriat fiind mai scumpe si cu 20% decat in perioada verii.De obicei, studentii impart un apartament la doua, trei, patru sau chiar sase persoane, in functie de tipul locuintei ... citeste toata stirea