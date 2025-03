Intr-o singura zi: alcool la volan, conducere fara permis, vehicul neinmatriculat

IPJ Sibiu informeaza ca pe 6 martie, in jurul orei 4 AM, in Copsa Mica, politistii rutieri au oprit pentru control un autoturism condus, pe strada 1 Decembrie, de catre un localnic, in varsta de 19 de ani.Testarea alcoolscopica a conducatorului auto a indicat o valoare de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat: Tanarul a fost insotit la o unitate medicala pentru recoltarea probelor biologice. La nivelul Politiei Orasului Copsa Mica se continua cercetarile, in vederea stabilirii situatiei de ... citește toată știrea