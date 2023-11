Muzeul ASTRA anunta ca pe 1 decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, intrarea va fi libera. In minivacanta din aceasta perioada, Muzeul ASTRA organizeaza programul educational: "Eu ciripesc in muzeu si iarna!", ajuns la cea de-a VI-editie.Prin acest program se urmareste constientizarea si implicarea publicului in activitati de protejare a faunei din Muzeul ASTRA.Odata cu sosirea iernii, Muzeul ASTRA invita vizitatorii sa observe pasarile salbatice rezidente in Muzeul in aer liber din ... citeste toata stirea