Intrare gratuita la Muzeul Brukenthal, pentru pensionari

Muzeul National Brukenthal ii invita pe toti pensionarii (cu documente care sa probeze incadrarea in aceasta categorie) sa viziteze gratuit obiectivele sale, sambata, 1 octombrie 2022, in intervalul orar 9 -16:15."Precizam ca Organizatia Natiunilor Unite prin Rezolutia nr. 45/106 din 1991 a instituit "Ziua Internationala a Varstnicilor", zi care se sarbatoreste in fiecare an la data de 1 octombrie, de toate tarile membre. "Ziua Internationala a Varstnicilor" este o sarbatoare si totodata o ... citeste toata stirea