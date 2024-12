Intre 6 decembrie 2024 si 15 ianuarie 2025, mediesenii va asteapta la Targul de Sarbatori

Municipiul Medias parcurge zilele acestea febra pregatirilor pentru inaugurarea Targului de Sarbatori. La fel ca in anii trecuti, mediesenii si oaspetii acestora sunt asteptati incepand de vineri, 6 decembrie pana miercuri, 15 decembrie, in Piata Corneliu Coposu din centrul municipiului, pentru a se bucura impreuna de farmecul sarbatorilor specifice anotimpului rece."Vineri, 6 decembrie 2024, va avea loc inaugurarea Targului de Sarbatori din municipiul Medias, care va functiona in Piata ... citește toată știrea