Intreruperi de apa in zona blocurilor cu 4 etaje din Sibiu si alte cateva localitati

Apa Canal Sibiu SA informeaza ca incepand de joi, ora 12, SGA Sibiu va interveni pentru inlocuirea unei vane de pe conducta de aductiune DN 1000 mm de la Gura Raului. De asemenea, pot aparea intreruperi de apa in zona blocurilor mai mari de patru etaje din Sibiu, dar si in alte cateva localitati precum Sura Mica, Poplaca si Selimbar."Din cauza interventiei de inlocuire a unei vane de pe conducta de aductiune DN 1000 mm de la Gura Raului, apartinand SGA Sibiu, programata in data de joi, 12.12. ... citește toată știrea