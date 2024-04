Investitiile in infrastructura din ultimii 10 ani au schimbat complet fata Sibiului

"Infrastructura este baza pentru orice tip de dezvoltare urbana si de aceea, in paralel cu investitiile in educatie, sanatate, sport si agrement, am continuat sa investim in infrastructura, schimband abordarea acestor lucrari in sensul cresterii calitatii locuirii, dar si al mobilitatii sustenabile. Cu alte cuvinte, scopul nu a fost simpla modernizare a drumurilor, ci imbunatatirea conditiilor de locuire si deplasare pentru sibieni", spune Astrid Fodor, primarul municipiului Sibiu.Cartierele ... citește toată știrea