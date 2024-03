Invidia pe viata pacatoasa a fratelui (Luca 15. 11-32)

Daca in Duminica trecuta am vazut cum un om al lui Dumnezeu- fariseu - devine simplu functionar divin prin aroganta si judecata aproapelui, dovedind epuizarea Legii in ritual, si un functionar public- vames- devenit, prin smerenie, copil al lui Dumnezeu in aceasta, a doua a Triodului, suntem chemati dinaintea unei icoane umane cat istoria noastra intreaga. Povestea-nepoveste a Tatalui Risipitor (Luca 15.11-32) poarta cu sine intreaga respiratie dupa Iubire a unei lumi intepenite in ritualuri ... citește toată știrea