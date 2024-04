Invierea la Biserica din Bezded. Program normal de 1 Mai si deschis de Pasti la Muzeul ASTRA

Muzeul ASTRA a transmis programul de vizitare pentru ziua de 1 mai, si a Sarbatorilor Pascale. In plus, a anuntat programul slujbelor religioase care vor avea loc la Biserica din Bezded, monument functional din Muzeul in aer liber din Dumbrava SibiuluiProgram de vizitare Muzeul ASTRAMiercuri 1 mai si joi, 2 mai: program normal, orele 8 - 20Vineri 3 mai: orele 8 - 18Sambata 4 mai - inchis / de la ora 23, acces pentru Slujba de InviereDuminica 5 mai, prima zi de Pasti: orele 11 - ... citește toată știrea