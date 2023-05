Istoricul, teologul, folcloristul, filologul si pedagogul roman s-a nascut in 13 iunie 1833, in fosta localitate Varfalau ( in limba germana Burgdorf), la vest de Turda, astazi Moldovenesti din judetul Cluj. Era fiul familiei Dochia-Domitiana si Vasile Moldovan (Nicolae Comsa, Teodor Seiceanu, Dascalii Blajului, 1944, p. 91-93).Studiile le-a inceput in satul natal, continuate la Blaj unde trece examenul de maturitate. Se dovedeste un elev de exceptie, cu rezultate notabile la invatatura, fapt ... citeste toata stirea