IPJ Sibiu: activitati de informare cu ocazia Zilei Mondiale a Animalelor

Vineri, in contextul Zilei Mondiale a Animalelor, politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu au actionat in scopul atragerii atentiei asupra rolului important ocupat de animale atat in natura, cat si in viata oamenilor, transmite IPJ SIbiu.Ziua Mondiala a Animalelor este sarbatorita anual in 4 octombrie inca din 1931 si este un apel global la respect si responsabilitate fata de toate formele de viata. Este un moment in care atentia ... citește toată știrea