IPJ Sibiu: campanie la nivel national pentru prevenirea criminalitatii

In perioada 20 - 24 mai 2024, Politia Romana desfasoara la nivel national o serie de activitati dedicate prevenirii infractionalitatii, in cadrul programului "Saptamana Prevenirii Criminalitatii", transmite un comunicat al IPJ Sibiu.Actiunile se aliniaza prioritatilor de interventie preventiva ale Politiei Romane pentru acest an si, la nivelul judetului Sibiu, sunt coordonate de politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Sibiu.Manifestarile au ... citește toată știrea