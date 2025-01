Jaf la un muzeu din Olanda: "Brukenthal" nu avea niciun exponat imprumutat

Muzeul National Brukenthal a anuntat sambata dupa amiaza ca nu a imprumutat nicio piesa la expozitia de la Muzeul Drents din Assen - Olanda, care a fost victima unui jaf in care patru piese de valoare, inclusiv faimosul coif dacic de aur de la Cotofenesti, au fost furate."Am fost solicitati sa expunem si noi cateva piese in cadrul acestei expozitii si a expozitiei "Dacia, ultiuma frontiera a romanitatii". In urma discutiilor avute cu colegii mei conservatori, restauratori si muzeografi am ... citește toată știrea