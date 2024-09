Jay Threatt se intoarce la BC CSU Sibiu. Americanul e al saselea strain din lot

Jay Threatt revine la BC CSU Sibiu chiar inaintea startului sezonului 2024/2025. Americanul a evoluat si in stagiunea precedenta pentru "galben-albastri", iar acum se intoarce pentru a acoperi golul lasat de accidentarea lui Filip Adamovici, care va rata debutul in Liga Nationala.Conducatorul de joc nu are nevoie de foarte multe prezentari fiind o piesa importanta din angrenajul echipei in sezonul precedent. In stagiunea trecuta, Threatt a evoluat in 22 de meciuri pentru BC CSU Sibiu in Liga ... citește toată știrea