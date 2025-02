Joi se decide daca se va construi un bloc in centrul istoric

Joi, in sedinta de consiliu local, se va decide aprobarea sau respingerea documentatiei de urbanism a viitorului bloc de pe str. Xenopol nr.16, un proiect controversat inca din start, dar castigat in instanta de catre proprietar, prin sentinta definitiva emisa de Curtea de Apel Alba Iulia, in defavoarea Primariei Sibiu. Printre altele, hotararea Curtii a mai prevazut ca cel mai tarziu pe 27 februarie sa se puna pe ordinea de zi a Consiliului Local proiectul de HCL privind documentatia de ... citește toată știrea