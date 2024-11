Joia culturala aduce "Epifanii din lumea lui Shakespeare", in aceasta seara, la Aria

Un nou concept cultural prinde viata in Sibiu. Comunitatea Sibiu ON (Orasul Nostru) lanseaza proiectul "Joia culturala" care debuteaza, azi, incepand cu ora 18,30, la Complexul Aria, cu piesa "Epifanii din lumea lui Shakespeare"."Un proiect teatral interactiv si neconventional, care transforma spectatorii in participanti activi ai unor povesti aproape renascentiste.Ce se ascunde in spatele cuvintelor mestesugite ale poetului? Lumea sa era oare atat de diferita de a noastra?Va propunem, ... citește toată știrea