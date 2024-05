JOS CLOPUL IN FAEsA SALVATORILOR DE VIEEsI DE LA SPITALUL C.F.R. SIBIU!

Nu mai este secret pentru nimeni ca, odata cu inaintarea in varsta, se inmultesc si problemele de sanatate. Ajuns la poarta anului 90', nici eu nu pot face exceptie. Pe langa vechile junghiuri, apar altele noi. De cateva luni a inceput sa ma supere o hernie. Medicul de familie, Dna. Dr. Marta Tohati mi-a facut imediat o trimitere la Dl. Chirurg, Dr. Ovidiu Mircea Ucenic la spitalul C.F.R. Sibiu pentru operatie.Dupa terminarea sarbatorilor Pascale am ajuns pe masa de operatie, in 21 mai anul ... citește toată știrea